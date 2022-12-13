بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بي إن سبورت المفتوحة تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب السامبا الأرجنتين ليو مسي، للإطاحة بالفريق الكرواتي الذي يقوده نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022.

وتقام مباراة كرواتيا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الارجنتين ضد كرواتيا في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة الارجنتين وكرواتيا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

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القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

معلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

من المتوقع أن يكون المعلق الصوتي على مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عبر قنوات بين سبورت ماكس، هو الجزائري "حفيظ دراجي" أو "حسن العيدروس".

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين ضد كرواتيا

من المتوقع أن يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الكرواتي بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مارتينيز.

المدافعون: مولينا، روميرو، أوتاميندي، مارتينيز، أكونيا.

في الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، اينزو فرنانديز.

المهاجمون: ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

#Messi viene liderando a nuestro país en Qatar, marcando cuatro goles increíbles.@Duelbits, nuestro socio sudamericano de apuestas, está apoyando a @Argentina 🇦🇷 y ofrece este increíble aumento de oportunidades para que Messi marque contra #Croacia 🇭🇷.



¡Vamos @Argentina! pic.twitter.com/YtcbMbIOpt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 12, 2022

تشكيلة كرواتيا المتوقعة ضد الارجنتين

من المتوقع أن يلعب المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الأرجنتيني بالتشكيل الآتي:

حارس المرمي: ليفاكوفيتش.

في الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

في الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش، باشاليتش.

في الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش.

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