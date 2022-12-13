 دائرة الشباب تعقد أمسية شبابية فصائلية

عقدت دائرة الشباب في حركة حماس أمسية وطنية شبابية في ذكرى انطلاقة الحركة الـ35 بحضور القيادي في حركة حماس د. ماهر صبرة والقيادي د. إياد الدجني والأطر الشبابية لفصائل العمل الوطني والإسلامي والنخب الشبابية في بيت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

بدوره رحب د. رامي حسين رئيس دائرة الشباب بالحضور الشبابي من مختلف الطيف الفلسطيني، مستعرضاً دور الشباب في معركة التحرير والإثخان في المحتل حتى تحرير المسجد الأقصى.

من جهته توجه القيادي د. ماهر صبرة بالتحية والتقدير للشباب الفلسطيني بكافة ألوانه وفصائله، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب همة شبابية تقودنا نحو النصر والتحرير، بالوحدة الوطنية نواجه المحتل ونصنع الانتصار.

وتم خلال الأمسية الشبابية فتح باب المداخلات لممثلي الفصائل الفلسطينية، الذين بدورهم أشادوا بحركة حماس وبدورها الوطني والجهادي في خدمة القضية الفلسطينية.