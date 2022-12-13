بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بي إن سبورت في كأس العالم 2022 يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في نصف نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للفوز على المنتخب الكرواتي ليتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، كما يسعى المنتخب الكرواتي لذلك.

ومن يحسم مباراة الارجنتين وكرواتيا يقابل الفائز من مباراة المغرب وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

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وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم 13 ديسمبر 2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث الأرجنتين ضد كرواتيا بجودة عالية اضغط هـنــــا:

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

تنطلق صافرة مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- في نصف نهائي كأس العالم 2022 2022.

وتقام مباراة كرواتيا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الـ 8 مساء تبث مباراة الارجنتين ضد كرواتيا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة المنتخب الارجنتيني والكرواتي الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء 13-12-2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين ضد كرواتيا

يتوقع المحللون الرياضيون أن يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الكرواتي بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مارتينيز.

المدافعون: مولينا، روميرو، أوتاميندي، مارتينيز، أكونيا.

في الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، اينزو فرنانديز.

المهاجمون: ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

تشكيلة كرواتيا المتوقعة ضد الارجنتين

من المتوقع أن يلعب المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الأرجنتيني بالتشكيل الآتي:

حارس المرمي: ليفاكوفيتش.

في الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

في الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش، باشاليتش.

في الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش.

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