هيئة الأسرى: الأسير ياسر صلاحات محتجز في ظروف غاية بالسوء

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير الشاب ياسر زيد صلاحات (22 عاماً) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، داخل زنازين معتقل "جلبوع" بأوضاع اعتقالية غاية في السوء.

وتحدثت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عراقي، والتي تمكنت من زيارة الأسير صلاحات عن تفاصيل عزله.

وأوضحت في تصريح صحفي أن الاحتلال يعزل صلاحات بظروف صعبة، كما تتعمد إدارة السجون نقله بشكل تعسفي كل ثلاثة شهور من عزل إلى آخر.

وأضافت أنها انتظرت ساعة كاملة للسماح لها بزيارته، وعند مجيء الأسير صلاحات لغرفة الزيارة حضر مكبل الأيدي والأرجل، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن الدولة.

ولفتت هيئة الأسرى، أنه عقب انتزاع الأسرى الستة حريتهم من معتقل "جلبوع"، اختلفت المقاييس والموازين، فمنذ ذلك الوقت لم تتوقف إدارة سجون الاحتلال عن الانتقام من الأسرى وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم وتشديد ظروف الاعتقال عليهم، لا سيما من يقبعون "بجلبوع"، لهذا فإن المعتقلين المحتجزين حالياً بزنازين هذا المعتقل يواجهون الأمرين نتاجاً لتلك السياسة الشرسة.