شاهد الشوط الثاني مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022

شاهد الشوط الثاني مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022تشتد المواجهة بين الفرق المتأهلة لتصفيات نهائي كأس العالم 2022.

وتبدأ مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في نصف نهائي كأس العالم 2022 ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022.

وتقام مباراة كرواتيا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تبث مباراة المنتخب الارجنتيني ضد الكرواتي في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

وموعد مباراة الارجنتين وكرواتيا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم 13 ديسمبر 2022بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث الأرجنتين ضد كرواتيا بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

اقرأ أيضا: بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بي إن سبورت

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب الأرجنتين في المباراة أمام كرواتيا قوية من أجل حسم المبارة والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، وفيما يلي تشكيلة المنتخب الأرجنتيني:

حارس المرمى: مارتينيز.

المدافعون: مولينا، روميرو، أوتاميندي، مارتينيز، أكونيا.

في الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، اينزو فرنانديز.

المهاجمون: ليو ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

شكيلة كرواتيا المتوقعة ضد الارجنتين

من المتوقع أن يلعب المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الأرجنتيني بالتشكيل الآتي:

حارس المرمي: ليفاكوفيتش.

الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش، باشاليتش.

الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش.

اقرأ أيضا:

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بي إن سبورت المفتوحة

شاهد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم بقطر