"حشد": شن السلطة حملة اعتقالات بحق كوادر "حماس" جريمة وطنية وقانونية

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة بالضفة بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة "حماس" قبيل ذكرى الانطلاقة، واصفة ذلك بأنه "جريمة وطنية وقانونية".

ودعت "حشد في بيان لها، القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت "حشد" أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس، وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب.

وطالبت لأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.