مسيرة في طولكرم إحياءً لذكرى استشهاد القسامي المجاهد أشرف نعالوة

جابت مسيرة بعدد من المركبات الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، إحياءً للذكرى الرابعة لاستشهاد القسامي المجاهد أشرف وليد نعالوة.

ورفع المشاركون في المسيرة صوراً للشهيد القسامي نعالوة، والذي ارتقى بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018 برصاص قوات الاحتلال بعد اشتباك مسلح في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونفذ الشهيد نعالوة بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 عملية إطلاق نار، أدت إلى مقتل صهيونيين وإصابة ثالث بجراح خطيرة، داخل المنطقة الصناعية "بركان" في مغتصبة "أرئيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة.

وبعدها بدأت رحلة المطاردة للشهيد وسخرت أجهزة أمن الاحتلال إمكانيات كبيرة للوصول إلى نعالوة، وبشكل متواصل اقتحمت القرى والبلدات في الضفة وضاحية شويكة بطولكرم.