مقاومون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في نابلس وطولكرم

استهدف مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، جنود الاحتلال (الإسرائيلي) بصليات من الرصاص، في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في نابلس، أثناء اقتحامها مخيم بلاطة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

كما أطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال في طولكرم، خلال حملة مداهمات عسكرية شنها الاحتلال في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وتم تسجيل 22 عملا مقاوما بينها عمليتي إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" وقوع عمليتي إطلاق نار في جنين وبيت لحم، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

ورصد مركز معطى 12 نقطة مواجهة في محافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.