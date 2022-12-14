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حشود بمئات الآلاف

بث مباشر| التجمع الأضخم في التاريخ الفلسطيني بمهرجان انطلاقة حماس

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
سبورت سبورت

غزة- الرسالة نت

بدأت ظهر اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ 35.

واحتشد مئات آلاف المواطنين من كافة محافظات غزة للمشاركة في المهرجان

وتقدم الحضور قيادة حركة حماس في القطاع ممثلة برئيسها يحيى السنوار وأعضاء المكتب السياسي، ولفيف من القيادات الوطنية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن حشودا غير مسبوقة بمئات الالاف في مهرجان انطلاقة حركة حماس ال35 ، في تأكيد جديد على التفاف شعبنا حول خيار المقاومة والتمسك بالثوابت.

 
قناة الاقصى الفضائية البث المباشر | مهرجان الانطلاقة ال35 بث مباشر

قناة الاقصى الفضائية البث المباشر | مهرجان انطلاقة حركة حمــ ــاس ال35 بث مباشر

Posted by ‎قناة الاقصى الفضائية‎ on Wednesday, December 14, 2022

 

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