بث مباشر مباراة المغرب وفرنسا.. يخوض المنتخبان الفرنسي والمغربي مباراة تاريخية وحاسمة، بهدف الوصول إلى نهائي مونديال 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على لقبه، بينما يسعى المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ، حيث أنه أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى دور النصف نهائي في كأس العالم.

وتعد مباراة المغرب وفرنسا من اقوى المباريات في مونديال قطر 2022، حيث أن المنتخبان يملكان عناصر قوية وحاسمة قادرة على تحقيق الانتصار في المباراة.

مباشر مباراة المغرب وفرنسا

وتبحث الجماهير العربية، التي تؤازر المنتخب المغربي، عن مشاهدة المباراة القوية، هذه الليلة، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتخب الأرجنتيني في النهائي.

لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا (إضغط هنا)، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المكة والثامنة توقيت القاهرة.

ويقام نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل الموافق 18-12-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة.

𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗶𝘀 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 and this poster is a delight! 🙌



Lets all feast together 💙❤️#FRAMAR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/r8Dh6X3p74 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 14, 2022

اقرأ المزيد: شاهد الآن.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا بدون تقطيع أو إعلانات

شاهد الآن.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا بدون تقطيع أو إعلانات.. يخوض المنتخب المغرب اختبارًا هو الأصعب منذ بداية المونديال في قطر، أمام منتخب الدويك الفرنسية.

ويسعى المغرب إلى كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي مونديال قطر، في استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للمحافظة على لقبه.

وتعد مباراة فرنسا والمغرب من أقوى المباريات في كأس العالم، حيث أن المنتخبان قدما أداءً كبيرًا منذ بداية المونديال الذي انطلق في الـ 18 من الشهر الماضي.

شاهد مباشر المغرب وفرنسا

ويبحث عشاق كرة القدم، من مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا من خلال تقنية البث المباشر، حيث تعرض على مواقع الانترنت مجانًا.

في الرسالة نت نضع لكم رابط مباراة المغرب وفرنسا، لتتمتعوا بمشاهدتها من خلال (إضغط هنا).

ومنذ بداية المونديال، تبث قناة الكأس القطرية، وقناة بي إن سبوت القطرية، مبارياته القوية، على القنوات المشفرة، باستثناء 23 مباراة حيث أعلنت قطر أنها ستبثها مجانًأ.

وتعد مباراة المغرب وفرنسا، واحدة من المباريات المجانية، ويمكن للجميع مشاهدتها على قناة بي إن سبورت المفتوحة وكذلك الكأس.

وحقق المغرب انجازًا عربيًا هو الأول من نوعه، حيث يعد أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى دور نصف نهائي في كأس العالم.

أصبح المنتخب المغربي يمثل 40 مليون مغربي، و430 مليون عربي وأمازيغي، و1300 مليون إفريقي، وحوالي 2 مليار مسلم حول العالم. ❤️ pic.twitter.com/z4tIKy5xF4 — Screen Mix (@ScreenMix) December 13, 2022

اقرأ المزيد: شاهد.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم بقطر

ويمكن لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، في كأس العالم بقطر، أن يشاهدها من خلال تقنية البث المباشر علمًا أنها بتث على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس المفتوحة، وهما قناتان قطريتان.

وأعلنت قطر منذ بدأ المونديال، انها ستبث ما يزيد عن 20 مباراة بالمجان، على القنوات المفتوحة، وحتى اللحظة تواصل بث المباريات.. للوصول إلى مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا (إضغط هنا).

والفائز من هذه المباراة من المقرر أن يقابل، المنتخب الأرجنتيني، بعد تأهله إلى النهائي الذي سيقام على استاد لوسيل يوم الأحد القادم، بعد ان فازت كتيبة ميسي على كرواتيا بنتيجة 3-0.

ومنذ بدء المونديال في تاريخ 20-11-2022، أقصيت 3 دول عربية وهي (تونس-قطر-السعودية)، بينما يواصل المنتخب المغربي شق طريقه نحو النهائي.

تشكيلة مباراة المغرب وفرنسا

ومن المتوقع، أن يضع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بأفضل تشكيلة لديه، ليستطيع أن يحقق المفاجأة الكبرى، كما فعل أمام إسبانيا والبرتغال.

وتوقعت العديد من الصحف العالمية أن تكون تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة وهي كتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو الدفاع: أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس

أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس وسط الميدان: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري

نتمنى لكم مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بمتعة عالية.