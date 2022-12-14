"حماس" تتقدم بالشكر للفصائل الفلسطينية لحضور مهرجان الانطلاقة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعظيم شكرنا وتقديرنا لقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقادة المجتمع والشخصيات الوطنية الذين شاركونا بالحضور إلى مهرجان انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثين على أرض الكتيبة في مدينة غزة.

كما عبر زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس دائرة العلاقات الوطنية - قطاع غزة، عن شكره لكل الجهات والشخصيات في الداخل والخارج التي تقدمت للحركة بالتهنئة سواء عبر البيانات الرسمية أو البرقيات التي وصلت قيادة الحركة أو الاتصال المباشر.

وشدد على أن الحضور الوطني من كل المكونات الوطنية لمهرجان الانطلاقة، هو رسالة وحدة حقيقة ترسلها القوى والفصائل والمكونات الوطنية كافة، وتأكيد على تمسك الحركة بمسار العمل الوطني المشترك وتطويره.

وجدد عضو المكتب السياسي للحركة على استراتيجية حماس الثابتة بحتمية الوحدة الوطنية، وهو ما عبرت عنه الحركة اليوم في خطاب قائدها بقطاع غزة الأخ المجاهد يحيى السنوار، الذي رسم معالم متكاملة للعمل الوطني المشترك على مستوى الفعل الميداني والبناء المؤسساتي.