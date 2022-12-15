حماس توزع 2 مليون دولار على الأسر الفقيرة في غزة

بدأت دائرة العمل الخيري في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتوزيع 2 مليون دولار على الأسر الفقيرة في قطاع غزة ضمن عدة مشاريع للحركة بمناسبة انطلاقتها الخامسة والثلاثين.

وقال مدير العلاقات العامة في الدائرة، وائل أبو عمر إن الحركة بدأت بتوزيع المساعدات تزامنا مع ذكرى الانطلاقة، وتستهدف الأسر الأشد فقرا في جميع محافظات قطاع غزة.

وذكر أبو عمر أن المساعدات تشمل ترميم منازل وتغيير أسقف بيوت ومساعدات غذائية وتزويج عدد من المواطنين.

وفي تفاصيل المساعدات المالية، أوضح أنه سيتم الصرف لمئة من كبار السن غير المتزوجين، بمبلغ مالي 4 آلاف دولار لكل عريس، وألف شيكل لغير المتزوجين أقل من 30 عاما وعددهم 120 شخص.

وبيّن أنه سيتم تغيير أسقف 200 منزل بقيمة 300 دولار لكل بيت، إضافة إلى تسديد رسوم جامعية لـ200 طالب بقيمة 100 دولار.

ووفق أبو عمر، لم تغفل المساعدات الأسر ذات الوضع الاقتصادي الهش والبالغ عددها 200 أسر، وستحصل على مساعدة بقيمة 200 شيكل لكل اسم.

كما سيجري ترميم مئة منزل، بقيمة 5 آلاف دولار لكل بيت.

وأكد أن دائرة العمل الخيري في حماس مستمرة بتقديم المساعدات على مدار العام، "لم تتوقف المساعدات التي تستهدف الأسر الفقيرة وتعمل على انتشالها من العوز".

ولفت إلى أن دائرته تعمل بالشراكة مع المؤسسات المعنية على خفض معدلات البطالة وتحسين المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة.