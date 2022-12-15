مختص: فعاليات مهرجان حماس أحدثت ضجة في الإعلام العبري

أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي)، سعيد بشارات، أن فعاليات مهرجان حركة المقاومة الإسلامية حماس، أحدث ضجّة في الإعلام العبري.

وقال بشارات في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاعلام العبري تحدث عن نجاح لمهرجان حركة حماس والتفاعل الكبير من المواطنين، رغم سنوات الحصار محاولة تشويه صورة الحركة التي خاضتها (إسرائيل).

وأوضح أن الاهتمام الأكبر كان لكلمة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ولظهور سلاح الجندي الأسير لدى القسام منذ عام 2014، هدار غولدين.

وأشار بشارات إلى أن حديث عائلة الجندي لاقى ضجة بين الجمهور (الإسرائيلي)، "كلام عائلة جولدن مهم جدا وكان الهجوم قاسي على الجيش والقيادة السياسية".

ولفت إلى أن تحذير والدة غولدين النساء من ارسال أبنائهن للجيش وهي رسالة تقلق الجيش، "وتؤكد حالة الفراغ الكبير التي تحدثها قضية الجنود الأسرى لدى المستوطنين".

وبيّن المختص في الشأن (الإسرائيلي) أن مهرجان حركة حماس، حمل رسائل مهمة للمجتمع (الإسرائيلي) ستعمل على تحريك المياه الراكدة لملف تبادل الأسرى وخصوصا في ظل قدوم حكومة جديدة.

وقال بشارات إن كلمة الضيف، أخذت مساحة كبير في الاعلام العبري وركزوا على "زوال الاحتلال" في كلمته، "عملت وسائل الإعلام على تحليل كل كلمة تحدث بها القائد العام لكتائب القسام".

وفي كلمة مقتضبة مسجلة بصوت الضيف، وجّه رسالة ذات دلائل كبيرة تعبّر عن المرحلة المتقدمة في معركة التحرير والتجهّز للمعركة المفصلية مع الاحتلال، في ظهور هو الأول منذ ثماني سنوات.

ونوّه إلى أن كلمة قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار وخصوصا فيما يتعلق بقضية الأسرى، لاقت رواجا في الإعلام العبري، حيث أكّد الأخير أن حركة حماس نجحت خلال مهرجانها في الحرب النفسية ضد (إسرائيل).