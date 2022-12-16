وزارة العمل تصدر توضيحًا حول مستجدات ملف تصاريح العمال

قالت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء الجمعة، :"إن ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، يجري بالتنسيق المشترك مع الشؤون المدنية منذ استلام الوزارة ملف التصاريح نهاية عام "2021.

وأوضحت وزارة العمل في تصريح صحفي لها، إلى أن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية 15900 تصريح، منهم 8000 تصريح من المرشحين عبر الوزارة، وما تم ترشيحه للشئون المدنية بلغ 29500 اسم من المسجلين لدى الوزارة.

تصاريح العمال

وأكدت الوزارة على اهتمامها البالغ في ملف تصاريح العمل، وسعيها الدائم لتطوير آليات العمل، وتجويد الخدمات التي تقدمها للعمال، بما يساهم في حفظ حقوقهم، والاستمرار وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستصدر الأسبوع المقبل تحديثاً جديداً على ملف تصاريح العمل يتعلق بالدور والألوان، وفق ما أعلنت عنه مسبقا بخصوص التحديث كل 3 شهور، دون تغيير على المعايير المعلنة مسبقا.

تصاريح العمل

وجددت وزارة العمل وقوفها المستمر إلى جانب العمال والخريجين، وسعيها المتواصل لتوفير فرصِ عملٍ آمنة ولائقة لهم، وانفتاحها على جميع الأطراف بما يحقق هذه المصلحة، ويساهم في التخفيف من معاناة سكان القطاع.