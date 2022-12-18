شاهد/ بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

بدأت صباح اليوم الجماعات المتطرفة الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد الحانوكاة اليهودي، وقد سبق اقتحام المستوطنين دخول قوات الاحتلال وإخراج بعض المرابطين فيه وذلك تمهيداً لاقتحام المستوطنين إلأى باحات الأقصى المبارك.

وخلال ساعات الليل والفجر توافد عشرات المرابطون والمرابطات للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر والرباط في باحاته، وذلك استعداداً لصد اقتحامات المستوطنين.

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وكانت جماعات صهيونية متطرفة أعلنت بأنها ستقتحم المسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع بدء عيد الحانوكاة اليهودي، الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر لثماني أيام.