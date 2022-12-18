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بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022

بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022
بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022
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الدوحة - الرسالة نت

بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت الفجر جديد كورة لايف في كأس العالم 2022 تقام اليوم المباراة الأكثر تنافسا ومتابعة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

وتمكن المنتخبان فرنسا ضد الأرجنتين من الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 بعد مشوار طويل.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا

تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الساعة السادسة مساء 6:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر تبدأ مباراة الارجنتين وفرنسا وعند السابعة مساء 7:00 بتوقيت الإمارات.

ويوافق موعد المباراة بين فرنسا والأرجنتين في كأس العالم 2022 الأحد 18 ديسمبر 2022 الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

وتبث مباراة فرنسا والأرجنتين الساعة 5 بتوقيت السودان والأردن، والساعة 4 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

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معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم الاحد 12 ديسمبر 2022.

وقالت:" "طاقم التعليق في مباراة الأرجنيتن وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم 2022 كلا من عصام الشوالي و حفيظ دراجي و يوسف سيف و حسن العيدروس على beIN MAX 1/2 و المفتوحة, الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة".

وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم 18 ديسمبر 2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث الأرجنتين ضد كرواتيا بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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مشاهدة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا مباشر

شاهد .. مباشر نهائي المونديال الأرجنتين وفرنسا بدون تقطيع

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