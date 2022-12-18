خلال لقاء بينهما.. العاروري النخالة يؤكدان على تصعيد المقاومة

التقى أمس الأحد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت وبحث اللقاء الذي جرى بحضور وفدين من الحركتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه شعبنا.

وأكّد الطرفان على التعاون المشترك في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه الاحتلال والإجرام الصهيوني وخصوصاً في الضفة الغربية، والتصدي للمخطّطات الصهيونية التي تسعى إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، والتهديدات العدوانية التي تستهدف القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وشدد الطرفان على أهمية رصّ الصفوف وتمتين اللحمة الوطنية والالتفاف حول المقاومة بكل أشكالها، سبيلاً لدحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وحماية الأرض والقدس والأقصى.