19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقع 19 عملاً مقاوماً، بينها أربع عمليات إطلاق نار وتفجير لعبوتين ناسفتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، إلقاء الشبان الثائر لزجاجة حارقة صوب آليات وجنود الاحتلال، إلى جانب تحطيم إحدى مركبات المستوطنين.

وتمثلت العمليات النوعية في إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال قرب حاجز الطور بنابلس، وإطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل في رام الله.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في تسع نقاط بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها مواجهات في بلدة الرام وقرب حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وتخللها عمليات إلقاء حجارة وتفجير لعبوة ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة بيت إيل برام الله، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة عطارة، وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة في بلدة سنجل.

كما شهدت جنين القسام عملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة العسكري، استهدفت جنود الاحتلال بصليات من الرصاص، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة.

ووقعت عملية إطلاق نار ثانية قرب حاجز الطور وفي مخيم عسكر بمدينة نابلس، إلى جانب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، وبيت أمر، والبلدة القديمة بالخليل، بينما تصدى فلسطينيون للمستوطنين واعتداءاتهم قرب مستوطنة غوش عتصيون.