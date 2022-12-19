ريجيم صحي، كيف انزل وزني 15 كيلو في اسبوع؟ هل الصيام المتقطع هو الحل؟ مع انتشار نظام الصيام المتقطع لخسر الوزن يتساءل النساء عن كيف انزل وزني 15 كيلو في أسبوع.

رجيم حرق الدهون 7 كيلو في أسبوع

يسعى الجميع للحصول على لفقدالن الوزن في أقصر وقت ممكن لسبب خاص في كل واحد.

وحتى تحرق الدهون 7 كيلو في أسبوع عليك أن تتناول العديد من الألياف الغذائية الهامة، والتي تعطي شعورا بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، مما يقلل من كمية الطعام الذي يتناوله الفرد.

ويجب عليك أن تمتنع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل النشويات المتمثلة في الأرز والمعكرونة والخبز، والاعتماد على السكريات المعقدة مثل الألياف والزيوت النباتية.

وينصح عند تناول الإفطار شرب كوب من المياه الدافئة، مع عصير الليمون بمقدار ملعقة، ويضاف نصف ملعقة من الكمون إليهم.

وتناول قبل صحن من السلطة الخضراء، يحتوي على الطماطم والخيار والبصل بالإضافة إلى أي خضار ورقي وليمون.

ويجب عدم تناول أي شيء بعد الساعة الثامنة مساء، للحفاظ على نموذج صحي يؤدي إلى فقدان 7 كيلو في أسبوع.

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ريجيم قاسي

عرف مؤخرا بين الناس نظام الرجيم القاسي الذي يؤدي إلى فقدان 5 كيلو كل 72 ساعة.

ويعتمد ريجيم قاسي على نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية ويحد من تناول السعرات الحرارية اليومية بما يعادل نحو1400 و1200 و1100 سعرة حرارية.

ويعتمد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات وقليلة الدهون والكربوهيدرات.

كيف تنقص 10 كيلو في شهر؟

يرغب العديد من الأشخاص إلى فقد 10 كيلو في شهر واحد من خلال اتباع نظام غذائي قاسي.

وحتى تنقص 10 كيلو في شهر عليك الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالدهون وتجنب الوجبات السريعة وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة وشرب أقدر قدر من الماء.

ويجب أن تتجنب السكر والنشا حتى تخسر 10 كيلو في شهر بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم وتناول الطعام ببطء.

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