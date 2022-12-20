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كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل وتصريح صادم لأنشيلوتي حول انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل وتصريح صادم لأنشيلوتي حول انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي
كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل وتصريح صادم لأنشيلوتي حول انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي
سبورت سبورت

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كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل وتصريح صادم لأنشيلوتي حول انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي، والبرتغالي رونالدو، الذي أنهى عقده مع مانشستر يونايتد قبل أسابيع قليلة، أصيب بخيبة أمل كبيرة قبل أيام قليلة من بدء فترة الانتقالات الشتوية.

كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل

وكان يونايتد قد أنهى عقد رونالدو بالاتفاق المتبادل، بعد أن أجرى النجم البرتغالي مقابلة تلفزيونية مع الصحفي بيرس مورغان ، هاجم خلالها إدارة النادي والجهاز الفني السابق والحالي.

كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة أمل وتصريح صادم لأنشيلوتي حول انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

 

فقد تلقى رونالدو عرضًا للفوز من السعودية، براتب 200 مليون يورو سنويًا ، والسد القطري يفكر في تقديم عرض مغرٍ للنجم البرتغالي.

أفاد الموقع الفرنسي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد بالعروض التي تلقاها حتى الآن، ويشعر بخيبة أمل.

كريستيانو رونالدو

وتقول صحيفة فرنسية، :"إن رونالدو يعطي الأولوية للانتقال إلى نادٍ أوروبي تأهل للفوز بالجائزة النهائية دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأكد أن النجم البرتغالي لا ينوي التسرع في اختيار ناديه الجديد، وأنه سيكون أمامه متسع من الوقت قبل اتخاذ قراره النهائي.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273998

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