طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء أسعار العملات في مصر أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء، أعلنت مصادر اقتصادية مصرية، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، آخر تحديثاً لأسعار العملات في مصر، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار العملات في مصر تبايناً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

سعر صرف الريال القطرى أمام الجنيه 6.31 جنيه للشراء، و6.78 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه 26.06 للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 29.78 جنيه للشراء، 30.17 جنيه للبيع

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه 77.77 جنيه للشراء، و 80.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه 6.31 جنيه للشراء، و 6.78 جنيه للبيع.

وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لليوم الثلاثاء.

وسنعرض لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وفقاً للأسواق المصرية، حيث سجل الذهب عيار 24 ما يقارب 1874 جنيه مصري.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21، 1640 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18، 1406 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14، 1093 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 10، 781 جنيه مصري.

سعر وقية الذهب،58290 جنيه مصري.

سعر الجنية الذهب، 13120 جنيه مصري.

العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد 18 ديسمبر 2022



الدولار الأمريكي 580

الريال السعودي 153

اليورو الأوروبي 590

الدرهم الإماراتي 157

الريال القطري 156

الجنيه الاسترليني 695

الجنيه المصري 21



الأسعار متباينة — سعر الصرف (@9arrf) December 18, 2022

وهكذا عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في مصر، وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري كما وردت اليوم في الأسواق المصرية.

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