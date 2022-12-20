الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء أسعار العملات في مصر أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء أسعار العملات في مصر أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء أسعار العملات في مصر أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
سبورت سبورت

الرسالة نت

طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء، أعلنت مصادر اقتصادية مصرية، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، آخر تحديثاً لأسعار العملات في مصر، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار العملات في مصر تبايناً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في مصر

سعر صرف الريال القطرى أمام الجنيه 6.31 جنيه للشراء، و6.78 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه 26.06 للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 29.78 جنيه للشراء، 30.17 جنيه للبيع

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه 77.77 جنيه للشراء، و 80.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه 6.31 جنيه للشراء، و 6.78 جنيه للبيع.

وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لليوم الثلاثاء.

وسنعرض لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وفقاً للأسواق المصرية، حيث سجل الذهب عيار 24 ما يقارب 1874 جنيه مصري.

 

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21، 1640 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18، 1406 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14، 1093 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 10، 781 جنيه مصري.

سعر وقية الذهب،58290 جنيه مصري.

سعر الجنية الذهب، 13120 جنيه مصري.

 

 

وهكذا عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في مصر، وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري كما وردت اليوم في الأسواق المصرية.

أخبار ذات صلة: طالع أسعار الذهب والعملات في الإمارات اليوم الثلاثاء أسعار العملات في الإمارات أسعار الذهب في الإمارات الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274022

كلمات مفتاحية

مصر الجنيه المصري سعر الجنيه المصري أسعار الذهب في مصر طالع أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الثلاثاء أسعار العملات في مصر أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أسعار العملات في مصر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي سعر غرام الذهب في مصر سعر الجنيه المصري ذهب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.