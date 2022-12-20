كتائب الأقصى لمقاتليها بالضفة: أبقوا الصراع ‏ مشتعلا في كل المدن والمخيمات

وجه أبو جهاد، المتحدث الرسمي باسم كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح في ‏فلسطين، رسالة لمقاتلي الكتائب في الضفة المحتلة قائلا فيها، "أشعلوا الأرض لهيبا، وأبقوا الصراع ‏ملتهبا مشتعلا كما عهدتكم ضفة الكرمي وطوالبة وعياش". ‏

وقال أبو جهاد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ العمليات الاستشهادية على طاولة الكتائب، ‏وإنّ قرار تنفيذها بات متروكًا لتقديرات مقاوميها وتبعا لتوقيت ومكان يحددوه. ‏

يُذكر أن الألوية العسكرية في حركة فتح قد اندمجت جميعا مؤخرا في سياق كتائب شهداء ‏الأقصى. ‏

وأضاف أبو جهاد: "الضفة لن تقف مكتوفة الأيدي، وكتائبنا ستشعل الأرض في كل بقاع وشبر ‏وزقاق".‏

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وجدد دعوته لمقاتلي الكتائب لتفعيل العمل العسكري في كل المدن والمحافظات والمخيمات، "يجب ‏أن تبقى الضفة لهيبا يشعل المواجهة الدائمة، حتى كنس مستوطناتهم ومستوطنيهم من كل شبر ‏تعدوا فيه على أرضنا ومقدساتنا". ‏

وأوضح أن الضفة تمثل خزان ثورة ممتد من المقاتلين الأشداء، الذين فرضوا المعادلات القاسية ‏في أشد الظروف قسوة، مشيرا إلى أن الأيام تثبت دوما أنها حبلى بالرجال الأوفياء القادرين على ‏تركيع الاحتلال وإذلاله وإلحاق أشد معاني الهزيمة في جيشه". ‏

وحذر أبو جهاد الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء، قائلا "سيرى لهيبا في تل أبيب ‏وحيفا ويافا وفي كل منطقة لم يكن يوما يتوقع أن تصل إليها أقدام "الصقر الأوحد" كما نعرفه في ‏عقيدتنا العسكرية".‏