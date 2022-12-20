تعرف على تردد قنوات بي ان سبورت bein sport

إليك تردد قنوات بي ان سبورت bein sport، تعتبر قناة بي ان سبورت من أهم القنوات الإعلامية الرياضية في العالم، حيث بدأ الملايين من الأشخاص البحث عن تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS .

وجاء ذلك بعد بثها لمباريات كأس العالم قطر 2022، وكانت تبثها بصورة مباشرة وبجودة عالية بعدة لغات حول العالم.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويُذكر أن قامت قنوات بي إن سبورت ببث مباريات كأس العالم قطر 2022، كاملة والتي يبلغ عددها 61 مباراة بجودة عالية عبر قنواتها المشفرة والمفتوحة.

وكان المنتخب الأرجنتيني أخذ كأس العالم في قطر على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.

📸 النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي عبر إنستقرام pic.twitter.com/gqx3zrGtAK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

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