شاهد: استقبال المنتخب المغربي في الرباط وشوارع المغرب تعج بالجماهير المغربية لاستقبال أسود الأطلس

استقبال المنتخب المغربي في الرباط وشوارع المغرب تعج بالجماهير المغربية لاستقبال أسود الأطلس ، استقبل مئات الآلاف من المشجعين المغاربة، بحرارة بالمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بعد وصولهم من الديار القطري، للاحتفال بإنجازهم التاريخي في مونديال قطر 2022 والوصول إلى نصف النهائي لأول مرة، في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

استقبال المنتخب المغربي

وفور وصولهم إلى مطار الرباط، استقل لاعبو المنتخب المغربي حافلة مكشوفة للتجول في شوارع العاصمة، وسط هتافات الجماهير التي أتت لتحية اللاعبين على ما قدموه من أداء في مونديال قطر

🟨 #يحدث_الآن | استقبال شعبي حافل للمنتخب المغربي في العاصمة المغربية 🇲🇦 الرباط pic.twitter.com/3ArZEPX247 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

وشهدت شوارع العاصمة صخبًا غير عادي منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عندما تم فرض مجموعة من الإجراءات، من أجل تنظيم الجولة التي قام بها المنتخب المغربي بشكل مثالي في حافلة مكشوفة، شوارع العاصمة الرباط وسط حفاوة كبيرة من جماهير غفيرة حريصة على استقبالها.

وشهدت شوارع العاصمة صخبًا غير عادي منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عندما تم فرض مجموعة من الإجراءات، من أجل تنظيم الجولة التي قام بها المنتخب المغربي بشكل مثالي في حافلة مكشوفة، شوارع العاصمة الرباط وسط حفاوة كبيرة من جماهير غفيرة حريصة على استقبالها.

شوارع المغرب تعج بالجماهير

وكانت بلدية مدينة الرباط قد أطلقت إشعارا للسكان يطالبهم فيه بعدم إيقاف سياراتهم في جميع الشوارع والأماكن التي يجب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي، وذلك حتى تسير بسلاسة بالإضافة إلى تجنب حشد كبير بسبب الحضور المتوقع لعشرات الآلاف من المعجبين.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية مغربية أنه تم تجنيد أكثر من 8000 عنصر أمني مغربي لتأمين هذه الجولة.

استقبال أسود الأطلس

أعلنت وزارة القصور الملكية والمراسم والديكورات المغربية مساء أمس الاثنين: "بتوجيهات ملكية، سيمنح المنتخب الوطني لكرة القدم، ترحيبا يتناسب مع المسار الرائع الذي حققه خلال مونديال قطر 2022.





يُشار إلى أن أنه إلى جانب اللاعبين، قرّر الملك المغربي تخصيص تكريم خاص بأمهاتهم، بعد أن خطفن الأضواء في هذه التظاهرة الكروية الكبيرة.

وحقّق منتخب المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي على الإطلاق في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بعد أن بلغ نصف نهائي المنافسة قبل الخروج على يد منتخب فرنسا في دور النصف صفر-2، وكان "أسود الأطلس" قد أخرج من طريقه منتخبات أوروبية عتيدة؛ مثل: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.