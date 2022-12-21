مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني بعد نهاية كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني بعد نهاية كأس العالم 2022 ، التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على فرنسا، حيث يستعد النادي الملكي لاستئناف المباريات في موسم 2022/2023، بعد توقفه لأكثر من شهر ونصف بسبب كأس العالم في الشتاء.

ريال مدريد

لم يسبق أن أقيمت نهائيات كأس العالم في فصل الشتاء، حيث تقام شهري نوفمبر وديسمبر بطريقة فريدة، حيث أنه منذ أن أقيمت البطولة لأول مرة قبل 92 عامًا، كانت تقام دائمًا في يونيو ويوليو في الصيف.

يعود موعد المباراة الأخيرة التي خاضها ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي إلى 10 نوفمبر، عندما تغلب النادي الملكي على قادش بهدفين لواحد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو". ملعب برنابيو ".

تدريبات ريال مدريد

استأنف ريال مدريد تدريباته بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، مدرب فريق ميرينغ ، في الأول من ديسمبر.

موعد ريال مدريد المقبلة بعد نهاية كأس العالم

يلتقي ريال مدريد خارج قواعده مع فريق بلد الوليد في الدوري الإسباني على ملعب “نويفو خوسيه زوريلا”، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.