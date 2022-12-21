تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين اليوم.. أمطار وعواصف رعدية في طقس فلسطين

أمطار وعواصف رعدية في طقس فلسطين.. تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين اليوم، قالت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين أن منخفض جوي قادم في طريقه البلاد اليوم الأربعاء بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث ستشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم انخفاض على درجات الحرارة وتصل العظمى في القدس إلى 15 درجة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا.

منخفض جوي قادم

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية ان منخفض جوي قادم سيدخل إلى طقس فلسطين لهذه الليلة، حيث سيكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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