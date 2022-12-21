توتر داخل سجون الاحتلال عقب قرار بتحويل الأسير ظافر الريماوي للعزل الانفرادي

سادت حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، عقب قرار بتحويل أسير فلسطيني للعزل الإنفرادي في سجن النقب الصحراوي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال قررت تحويل الأسير ظافر الريماوي للعزل الإنفرادي، وهو عم الشهيدين ظافر وجواد الريماوي.

وأفادت الهيئة أن حالة من التوتر الشديد تسود سجون النقب وريمون وعوفر وهدريم، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا في كافة السجون.

وكانت وحدات قمع الاحتلال اقتحمت في نهاية نوفمبر الماضي، غرفة الأسير ظافر الريماوي في سجن النقب الصحراوي، ونقلته ورفاقه الأسرى إلى الزنازين.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال لغرفة الأسير الريماوي، عقب ارتقاء أبناء شقيقه الشهيدين جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي برصاص الاحتلال في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله.

وساد توتر واستنفار كبير داخل جميع سجون الاحتلال، أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وسط أصوات التكبيرات والطرق على الأبواب.

وأعلنت الحركة الأسيرة عن حداد لمدة ثلاثة أيام، غضبا لاستشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) في الآونة الأخيرة اقتحاماتها للمعتقلات؛ بهدف التنكيل بالأسرى وسلب منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود، وإبقائهم في حالة عدم استقرار، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.