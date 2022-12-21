كشف تفاصيل جديدة عن مأساة بيت ساحور ووفاة الطفلين

أعلن الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الشرطة احتجزت صاحب متجر، ابتاع منه شخص مادة الفوسفين للقضاء على الحشرات؛ ما أسفر عن وقوع مأساة لعائلة وسام بنورة في بيت ساحور بوفاة طفلين وإصابة بقية أفراد الأسرة.

وأكد ارزيقات أن هذه المادة يمنع استخدامها سوى من قبل أفراد مدربين وضمن شروط ومحاذير دقيقة.

وأضاف أن :"الطفلين تم تحويلهما للتشريح في حين يرقد أبويهما وشقيقهما الثالث في المستشفى جراء استنشاق غاز الفوسفين".

وكان الدفاع المدني الفلسطيني، قد أعلن أن طواقمه بالتعاون مع وزارة الصحة، أنهت مساء الأربعاء، عملها في مدينة بيت ساحور بعد تخفيف الغازات السامة التي انتشرت في أحد المساكن بالمدينة.

وأفاد الدفاع المدني في تصريح مقتضب بأنه تم تسليم المواقع للشرطة بتوصية عدم الاقتراب من المكان لمدة 48 ساعة.

جاء ذلك بعدما، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تعميما "هام جداً"، للمواطنين في جبل الديك ببيت ساحور.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين القاطنين على مسافة 60 متراً أو أقل من المنزل الذي تعرض سكانه للتسمم ليلة أمس في جبل الديك- إسكان الروم في بيت ساحور لإخلاء منازلهم ولمدة 48 ساعة.

وقال مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام إن هذا الإجراء هدفه المحافظة على حياة المواطنين ولتتمكن الطواقم الصحية من فتح الشقة التي تحتوي على غاز سام لتهويتها.

وأضاف أنه ونتيجة وجود غاز سام "فوسفين" في إحدى الشقق بعمارة سكنية في بيت ساحور، تعرض عدد من المواطنين لحالات تسمم أدت الى وفاة اثنين وإصابة اخرين.

وأشار اللحام إلى أنه يجري العمل من قبل طواقم الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على معالجة الحالة الطارئة، مناشدا المواطنين في المنطقة بالتعاون لحماية أنفسهم بإخلاء بيوتهم المحيطة للشقة المذكورة.

وأوضح اللحام ان هذا الغاز محرّمٌ دوليًا وغير مرخص من قبل وزارة الصحة.