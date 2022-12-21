محدث: استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

استشهد الشاب احمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما) من مدينة طوباس، وأصيب خمسة آخرون بالرصاص، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مدينة نابلس.

أوضحت مصادر محلية، أن عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف لقنابل الغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في منطقة شارع عمان وحالته خطيرة جدا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة.

كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز.

فيما، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

يتبع ..