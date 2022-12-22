جمعية حقوقية: تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) سيزيد التهجير الجماعي في القدس

توقعت جمعية يسارية (إسرائيلية)، تعنى بشؤون الاستيطان في القدس المحتلة، أن يؤدي تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة إلى ازدياد عمليات التهجير الجماعي في المدينة.

وقالت جمعية "عير عاميم" في تغريدة على "تويتر": "في ظل الحكومة القادمة، مع تعبير السياسيين المتطرفين علنًا عن دعمهم لدفع سياسات الاستيطان، لا يمكننا إلا أن نتوقع تدهورًا بالوضع في بطن الهوى (سلوان)، وغيرها من مجتمعات القدس الشرقية التي تواجه عمليات تهجير جماعي".

وأضافت أن "المستوطنين المدعومين من الدولة يهدفون إلى الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من أجل الاستيطان اليهودي".

ولفتت إلى أنه تستند مطالبات الإخلاء إلى القانون (الإسرائيلي) التمييزي، الذي يسمح لليهود بوضع اليد على ممتلكات يدعون أنهم فقدوها في العام 1948.

ويمنع الاحتلال، الفلسطينيين من المطالبة باستعادة ممتلكات فقدوها إثر النكبة الفلسطينية عام 1948.

والليلة الماضية، أعلن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) المكلف بنيامين نتنياهو عن نجاح جهوده في تشكيل حكومة يمينية، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة بأقل من نصف ساعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نتنياهو اتصل برئيس الكيان اسحق هرتسوغ وأبلغه نجاحه في مهمة تشكيل حكومة، وذلك بعد 38 يومًا من المفاوضات المضنية مع شركائه في اليمين.

وكالة صفا