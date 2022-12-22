مرداوي: جميع الخيارات بشأن ملف الأسرى مطروحة ‏

قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة حماس – إقليم الضفة محمود مرداوي، إنّ كل الخيارات المتعلقة بالتعامل مع ملف الأسرى، مطروحة على الطاولة بما في ذلك زيادة الغّلة لدى الكتائب.
وأكدّ مرداوي لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الخيارات تحتاج لإسناد وظهير شعبي، يؤكد لقيادة المقاومة أن ّ شعبنا جاهز لدفع كل الأثمان لقاء إنهاء معاناة الأسرى.
وذكر أن حركته لا تقفل أي باب بما في ذلك استكمال المفاوضات غير المباشرة حول الأسرى؛ "لكنها لن تمنح سقفا مفتوحا، وهي تتحرك بموازاة كل الخيارات الأخرى".
وعن ظروف الأسرى في السجون، قال مرداوي: "ظروف الأسْر قاهرة، وهناك تهديدات يتعرضون لها وهم داخل الأسر، واليوم الحكومة الجديدة تهدد باتخاذ سياسة أكثر قسوة".
وأكد أن لدى الحركة استراتيجية واضحة تبنتها القيادة العليا دون تردد من أجل تحرير الأسرى.