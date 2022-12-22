مرداوي: جميع الخيارات بشأن ملف الأسرى مطروحة ‏

قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة حماس – إقليم الضفة محمود مرداوي، إنّ كل الخيارات ‏المتعلقة بالتعامل مع ملف الأسرى، مطروحة على الطاولة بما في ذلك زيادة الغّلة لدى الكتائب. ‏

وأكدّ مرداوي لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الخيارات تحتاج لإسناد وظهير شعبي، يؤكد لقيادة المقاومة ‏أن ّ شعبنا جاهز لدفع كل الأثمان لقاء إنهاء معاناة الأسرى.‏

وذكر أن حركته لا تقفل أي باب بما في ذلك استكمال المفاوضات غير المباشرة حول الأسرى؛ ‏‏"لكنها لن تمنح سقفا مفتوحا، وهي تتحرك بموازاة كل الخيارات الأخرى". ‏

وعن ظروف الأسرى في السجون، قال مرداوي: "ظروف الأسْر قاهرة، وهناك تهديدات يتعرضون ‏لها وهم داخل الأسر، واليوم الحكومة الجديدة تهدد باتخاذ سياسة أكثر قسوة". ‏

وأكد أن لدى الحركة استراتيجية واضحة تبنتها القيادة العليا دون تردد من أجل ‏تحرير الأسرى.‏