تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 22-12-2022: طقس مصر لحظة بلحظة: اخبار الطقس  

تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 22-12-2022: حالة طقس مصر لحظة بلحظة: اخبار الطقس تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 انخفاضا ملحوظا على درجات الحرارة

ومن المتوقع أن يكون طقس مصر خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس معتدل في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء

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وتشهد درجات الحرارة في مصر اليوم انخفاضا ما يؤدي إلى تساقط الأمطارا الخفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪

وتكون فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪

وأعلنت الارصاد الجوية المصرية نسبة درجات الحرارة اليوم الخميسى22 ديسمبر 2022 في مصر:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15

درجة الحرارة في مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12

درجة الحرارة في قنا العظمى 23 درجة والصغرى 13

درجة الحرارة في أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13

درجة الحرارة في درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22

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