مباشر مباراة مان شستر سيتي ضد ليفربول اليوم في كأس الرابطة الانجليزية، عشاق الساحرة المستديرة الليلة على موعد مع قمة كروية نارية هي الأهم بعد نهائي كأس العالم الذي توجت به الأرجنتين، بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السادسة عشرة من كأس الإنجليزية لكرة القدم اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين ومصر.

موعد مباريات ليفربول القادمة في الكأس الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز توقفت مؤقتاً في 13 نوفمبر، بسبب كأس العالم مونديال قطر 2022، عقب اختتام دور الـ16 من البطولة، فيما توقفت باقي البطولات الدولية مع انطلاق مونديال 2022 في قطر.

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وقد تم لعب 16 جولة فقط من مباريات الدوري الإنجليزي قبل نهاية المسابقة، ويجب أن تنتهي بشكل طبيعي بعد نهاية كأس العالم في عام 2022.

مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم

من المُقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري لعام 2022، على أن تُقام مباراة ليفربول السيتي في إطار دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على استاد الاتحاد.

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وتمكن نادي ليفربول من التأهل لدور الـ 16 من كأس الرابطة بعد أن حقق الفوز على نظيره نادي ديربي كاونتي بركلات الترجيح من علامة الجزاء بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالإضافة إلى الوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

كما تأهل نادي مانشستر سيتي لدور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أن تمكن من التغلب على نادي تشيلسي بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم

تبدأ مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة:

التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا ولبنان.

العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والقدس الشريف.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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تشكيلة ليفربول ضد مان سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: فيرمينو، نونيز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر

تنقل شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري والمباشر لنقل كافة مباريات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لذا تم تخصيص شاشة beIN Sports Premium 1 من أجل نقل مجريات مباراة مانشستر سيتي وليفربول بتعليق المعلق الرياضي، حفيظ دراجي.