الاحتلال يمنع 382 مسيحي من غزة المشاركة بأعياد الميلاد في بيت لحم

قال عضو مجلس وكلاء الكنيسة العربية الأرثوذكسية بغزة إلياس أبو جلدة، إن الاحتلال منع 382 مواطنا فلسطينيا من غزة، الاحتفال بالأعياد في كنيسة بيت لحم هذا العام.

وذكر أبو جلدة في تصريح صحفي، أنّ الاحتلال أصدر تصاريح لشخصيات توفيت، أوّ لكبار في السن لا يستطيعون السفر لوحدهم، معتبرًا هذه الإجراءات بمنزلة "مادة للسخرية" يحاول الاحتلال تمريرها على شعبنا، في ظل رغبته الجامحة بتخريب أجواء الأعياد.

ويلفت، إلى أن حالة المنع تأتي استمرارًا لـ "جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء غزة، وفي القلب منهم المسيحيون، الذين طالهم ذات الأذى، نتيجة تداعيات الحصار وارتفاع في نسب البطالة وغيرها من الإجراءات الإجرامية"، وفق وصفه.

وأكدّ أنّ الحروب المتتالية على غزة، استهدفت منشآت ومنازل أدتّ لارتقاء مواطنين مسيحيين، واصفا إجراءات الاحتلال بحق شعبنا بـ"القمع الديني" تجاه كل مكونات الشعب.

ورغم هذه الإجراءات إلّا أن المسيحيين بغزة، نجحوا في بناء مؤسسات مهمة تخدم المجتمع الفلسطيني بأسره، حيث تم بناء 6 مدارس، علاوة عن المستشفيات والعيادات، إضافة لمؤسسات تعنى بالمجتمع المدني، تبعًا لقوله.

ويوضح "أبو جلدة" أنّ تمويل هذه المؤسسات تضررّ على غرار عملية التقليص التي طالت المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

وتبدأ الكنائس المسيحية في غزة، في مثل هذه الأيام، استعداداتها وتجهيزاتها لأعياد الميلاد، التي تبدأ حسب التقويم الخاص بكنيسة الروم الكاثوليك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما تبدأ بتقويم الكنيسة الأرثوذكس في السابع من يناير/ كانون ثاني القادم.