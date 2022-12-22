والد الشهيد عليان يكشف للرسالة.. ماذا يعني احتجاز الجثامين؟!

كشف المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان عن احتجاز الاحتلال لـ118 شهيد منذ العام 2015.

وقال عليان لـ"الرسالة نت" إن هناك 250 شهيد محتجزين منذ العام 1967، غير معروفة مكانهم وغير معروفة أسمائهم.

وذكر أن مقابر الأرقام ، أصبحت أكبر مخازن للأعضاء، وهي المصدر الأول لسرقة الخلايا الجلدية وقرنيات العين وصمامات القلب، بحسب ما كشفت عنه صحف عديدة.

وبين أن عدد من الشهداء اختلطت جثامينهم، بسبب دفنهم في مقابر الأرقام، وهي عبارة عن دفن الجثامين على عمق أمتار قليلة، وكثير منها تعرضت للانجراف.

وأوضح أن هذا الانجراف تسبب في اختلاط الجثامين، خاصة مع غياب وجود فحص جيني، وتسبب في ضياع عدد من الجثامين، على غرار ما جرى مع الشهيدة دلال المغربي.

أما الشهداء في الثلاجات، فأوضح أنّ عددا ممن أفرج عنهم كانت طبقة الجليد عليه من 5-6 سم.

وكشف عن وقفة احتجاجية يوم السبت القادم الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على دوار المنارة في رام الله؛ للمطالبة بالافراج عن الجثامين المختطفة.

يتبع،،