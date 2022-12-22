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29 عملا مقاوما بالضفة في 24 ساعة

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الرسالة نت- الضفة المحتلة

شهدت الضفة الغربية والقدس 29 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في آخر 24 ساعة.

جاء ذلك استنادا إلى بيانات نشرها مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، مساء اليوم الخميس.

وبحسب المركز، فقد تضمنت عمليات المقاومة 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وزجاجة حارقة، وإحراق برج عسكري وتحطيم 3 مركبات للمستوطنين، واندلاع 13 نقطة مواجهة.

وفجر اليوم، استشهد الشاب أحمد دراغمة (23 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الظهر والقدم خلال مواجهاتٍ اندلعت في محيط قبر يوسف بنابلس.

وأسفرت المواجهات ذاتها عن 6 إصابات بالرصاص الحيّ، و28 حالة اختناق بالغاز، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

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https://alresalah.ps/p/274253

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