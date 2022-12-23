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^200 مثال: غزة العزة

الطقس: أجواء غائمة وباردة

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غزة- الرسالة نت

يكون الطقس في فلسطين اليوم الجمعة 2022/12/23، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما حالة الطقس غدا السبت 2022/12/24: يكون فيها الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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