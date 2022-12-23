ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية

تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة انتهاكاتها واعتقالها السياسي بحق النشطاء والمقاومين الفلسطينيين.



وهذه ملخص أبرز انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية:

- أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال الشابين محمد ناصر ومحمد ساكب ناصر من بلدة دير قديس لليوم الـ2 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يختطف يواصل اختطاف المطارد موسى عطا الله لليوم الـ3 على التوالي.

- مخابرات السلطة في بيت لحم تواصل اعتقال المحرر محمد فؤاد ديرية لليوم الـ3 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب صلاح حامد جاغوب بني شمسة لليوم الـ4 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب راتب أحمد من قرية عصيرة القبلية لليوم الـ4 على التوالي.

- طلاب جامعة بيرزيت يواصلون اعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ11 على التوالي رفضاً للاعتقال السياسي وتضامناً مع زملائهم المعتقلين.

- مخابرات السلطة في سلفيت تواصل اعتقال الشابين محمود عبد الكريم مرعي ومؤنس جمال مرعي لليوم الـ4 على التوالي.

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب إبراهيم الخطيب لليوم الـ6 على التوالي.

- وقائي السلطة في الخليل يواصل اعتقال الطالب في جامعة الخليل ضرار الفاخوري لليوم الـ6 على التوالي.

- أجهزة السلطة في طوباس تعتقل المحرر فادي بني عودة منذ 6 أيام.

وقائي السلطة في جنين يواصل اعتقال الأستاذ مازن شقلوصي لليوم الـ9 على التوالي.

- وقائي السلطة في جنين يواصل اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت نور محمد عطاطري لليوم الـ9 على التوالي.

- أجهزة السلطة تواصل اعتقال ستة مواطنين من عائلة كرامة وهم (معتصم كرامة، إسلام كرامة، عبد السلام كرامة، فيصل كرامة، مجد كرامة، يسري كرامة) لليوم الـ10 على التوالي.

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اعتقال كلاً من (إبراهيم زعاقيق، ومحمد العلامي، ومجد مقبل، ومحمد ذيب صبارنة) من بيت أمر منذ أسبوع.

- مخابرات السلطة في رام الله تواصل اعتقال المحرر باسل فليان لليوم الـ11 على التوالي.

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اعتقال الطالبين في جامعة بوليتكنك فلسطين طارق عمرو، وشاكر امواس لليوم الـ12 على التوالي.

- وقائي السلطة في رام الله يواصل اعتقال الشاب عيسى شلالدة لليوم الـ12 على التوالي.

- وقائي السلطة في الخليل تواصل اعتقال المحرر مؤمن القواسمي لليوم الـ12 على التوالي.

- أجهزة السلطة في قلقيلية تواصل اعتقال المواطن إبراهيم طلال الباز لليوم الـ12 على التوالي .

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب نور عنان القاضي من بلدة صوريف لليوم الـ13 على التوالي.

- مخابرات السلطة في نابلس تختطف الجريح براء ازحيمان أحد قادة عـ ـرين الأسـ ـود منذ 18 يوماً.

- أجهزة السلطة في سلفيت تختطف الشاب أحمد داوود لليوم الـ18 على التوالي.

- أجهزة السلطة في طولكرم تواصل اختطاف الشاب الخلوق اسلام أبو سماحة لليوم الـ18 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب بشار كلبوني لليوم الـ19 على التوالي.

- مخابرات السلطة في نابلس تواصل اعتقال خمسة شبان من مخيم عسكر، هم: (مؤمن جمعة، أحمد مرشود، سامي كعبي، عبدالله خضر، أحمد أبو كشك) منذ 19 يوماً.

- أجهزة السلطة في نابلس تواصل اعتقال الأسـ ـير المحرر عماد خالد ولويل (50 عاما) لليوم الـ22 على التوالي.

- وقائي السلطة في طوباس يواصل اعتقال الأسيـ ـر المحرر المربي سائد دراغمة لليوم الـ24 على التوالي.

- مخابرات السلطة في رام الله تواصل اختطاف الشاب فراس رضوان لليوم الـ24 على التوالي.

- مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال الفتى قاسم محمد حوامدة من السموع لليوم الـ27 على التوالي.

- أجهزة السلطة تواصل اعتقال الجريح والمحرر خالد صلاح لليوم الـ52 على التوالي.



- أجهزة السلطة في نابلس تواصل اختطاف العسكري محمد العناتي لليوم الـ73 على التوالي، بتهمة مقـ. او.مة الاحتـ.ـلال.

- مخابرات السلطة في نابلس تواصل اختطاف المعتقل السياسي أنس حمدي لليوم الـ73 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الطالب أيمن درويش لليوم الـ98 على التوالي.

- أجهزة السلطة تواصل اختطاف المطـ.ـارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ99 على التوالي في مسلخ أريحا.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال المحرر أنور السخل لليوم الـ104 على التوالي.

- مضرب عن الطعام لليوم الثالث.. وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب محمد علاوي لليوم الـ118 يوماً على التوالي.

- أجهزة السلطة في نابلس تواصل اعتقال الشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 137 في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.