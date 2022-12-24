أبو شريقي: فلسطينيو الداخل يتعرضون لحملة شرسة منذ هبة الكرامة

أكدّ محمد أبو شريقي عضو المجلس البلدي لبلدية اللد، أن ملاحقة الفلسطينيين في الداخل ‏ومحاولة طمس هويتهم لم يتوقف منذ النكبة عام 1948، مشيرا لحملة شرسة تشنّ عليهم تحديدا ‏منذ هبة الكرامة العام الماضي. ‏

وأوضح أبو شريقي "للرسالة" أن أهالي اللد دافعوا عن أنفسهم، ما أدّى لاستشهاد مواطن فلسطيني ‏وهو الشهيد موسى حسونة، واعتقال قرابة 70 شابا من اللد، ولا يزال هناك 23 معتقلا من شباب ‏اللد. ‏

وذكر أن التحريض (الإسرائيلي) على الفلسطينيين باللد وبقية المدن الساحلية لم يتوقف. ‏

وقال أبو شريقي: "تهديدات بن غفير لا تخيف شعبنا، وثابتون على أرضنا مهما كان الثمن"، ‏مضيفا: "الحكومة المتطرفة لا تخيف أي طفل في الداخل الفلسطيني، وهناك تزايد بعدد سكان اللد ‏بقرابة 33 ألف مواطن من أصل 90 ألفا، وهذا يقلق المستوطنين والاحتلال". ‏

وأشار إلى إجراءات (إسرائيلية) لهدم منازل السكان باللد، قائلا: "لا يريدون لأي فلسطيني أن يوفر ‏مسكنا أو يحصل على تعليم وصحة في الداخل". ‏

وتوقع أن الحكومة الجديدة لن تصمد طويلا، وستكون فترة وجودها قصيرة جدا، "اليهود غير ‏المتدينين لديهم خوف من قيود دينية تمارسها الحكومة ضدهم، على غرار منع التنقل أيام ‏الأعياد".‏