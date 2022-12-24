حالة الطقس في مصر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022: تعرف على حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس في مصر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022: تعرف على الطقس في القاهرة يكثر البحث في فصل عن حالة الطقس في مصر لمدة 15 اليوم وحالة الطقس في القاهرة حتى يخططون ليومهم ما يريدون

وتشهد درجة الحرارة في مصر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 انخفاضا ملحوظا حيث من المتوقع أن تسقط الأمطار في بعض المناطق

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية المصرية بأن حالة الطقس في مصر اليوم السبت 24-12-2022 تكون في حالة انخفاض ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر

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حالة الطقس في القاهرة اليوم السبت

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم السبت مستقرة حيث يكون الجو لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تشهد الحالة الجوية في مصر اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪

ونقدم لكم في هذه المقالة بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم المصرية وهي كالتالي

تكون درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 فيما تصل درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 20 وفي 6 أكتوبر تكون درجات الحرارة الصغرى 14 والعظمى 19 في حين تكون درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 19

وفيما يلي أهم درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 17

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

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