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النصر في مواجهة الاتحاد.. نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023 كل ما تريد معرفته عن البطولة

قرعة كأس السوبر السعودي 2023
قرعة كأس السوبر السعودي 2023
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النصر في مواجهة الاتحاد.. نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023 كل ما تريد معرفته عن البطولة أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023 بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة

ومراسم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023 نظمت في استديوهات قنوات SSC الرياضية في مدينة الرياض  بحضور ممثلي الأندية المشاركة الفيحاء والهلال والاتحاد والنصر

وتبدأ  كأس السوبر السعودي 2023 انطلاقا من نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون أشواط إضافية

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نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023

سيلتقي ناي الاتحاد مع نظيره نادي النصر في دور الأربعة فيما يواجه نادي الفيحاء نظيره الهلال في دور الأربعة من كأس السوبر السعودي 2023

وفيما بعد يلتقي الفائزان من المباراتين وجها لوجه في المباراة النهائية لحسم هوية البطل المتوج باللقب بطل كأس السوبر السعودي 2023

ومن المقرر أن تكون نسبة الحضور الجماهيري بالتساوي بواقع 50% لكل فريق في كافة المباريات.

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