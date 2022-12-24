متابعة العمل الحكومي توعز لجميع جهات الاختصاص بالتخفيف من تداعيات المنخفض

أعطت رئاسة العمل الحكومي بغزة، توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان لها، متابعتها الميدانية مع جميع جهات الاختصاص لانعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

وذكر أن الاحتلال، قد فاقم الوضع عبر فتحه للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة مما زاد من خطورة وصعوبة الوضع.

وفي ختام بيانه سأل المولى أن يحفظ أبناء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وأن يجعلها أمطار خير وبركة.