بلدية جباليا: استفدنا من تجربة المنخفض السابق ولا يوجد حالات غرق

أكد رئيس بلدية جباليا مازن النجار، أن بلديته جهزت طواقمها للتعامل مع المنخفض الجوي في مناطق الغرق التي تصنف ساخنة.

وقال النجار في حديث لإذاعة صوت الأقصى : "منذ بداية المنخفض عمل صناع الجمال على تنظيف الشوارع ومصافي المياه، ولم يحدث أي حالات غرق".

وأضاف : "شغلنا المضخات على مدار الساعة واستفدنا من تجربتنا في المنخفض السابق، ولا يوجد خطر على المواطن".

وبين رئيس البلدية أن فرق الطوارئ منتشرة في نفوذ بلدية جباليا ومتواجدة في الميدان ولن تتركه في سبيل خدمة المواطنين.

وأشار أن مشكلة إلقاء النفايات في الشوارع تؤثر على مصافي المياه وتؤدي لطفح وغرق.