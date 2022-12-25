الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بلدية جباليا: استفدنا من تجربة المنخفض السابق ولا يوجد حالات غرق

سبورت سبورت

غزة - الرسالة نت

أكد رئيس بلدية جباليا مازن النجار، أن بلديته جهزت طواقمها للتعامل مع المنخفض الجوي في مناطق الغرق التي تصنف ساخنة.

وقال النجار في حديث لإذاعة صوت الأقصى : "منذ بداية المنخفض عمل صناع الجمال على تنظيف الشوارع ومصافي المياه، ولم يحدث أي حالات غرق".

وأضاف : "شغلنا المضخات على مدار الساعة واستفدنا من تجربتنا في المنخفض السابق، ولا يوجد خطر على المواطن".

وبين رئيس البلدية أن فرق الطوارئ منتشرة في نفوذ بلدية جباليا ومتواجدة في الميدان ولن تتركه في سبيل خدمة المواطنين.

وأشار أن مشكلة إلقاء النفايات في الشوارع تؤثر على مصافي المياه وتؤدي لطفح وغرق.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274371

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.