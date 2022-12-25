شاهد نتائج كأس السوبر السعودي على قناة SSC الرياضية الناقلة لجميع المباريات.. تعرف على نظام السوبر السعودي الجديد

تجرى اليوم قرعة السوبر السعودي لموسم 2022-23، بعد إعلان الاتحاد السعودي عن إدخال نظام جديد للدوري، على غرار نظام كأس السوبر الإسباني.

قرعة السوبر السعودي لموسم 2022-23

وبعد فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2021-22 بالجولة الماضية، وفاز الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في نفس الموسم على حساب "الزعيم"، الجماهير بانتظار النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي.

في أوائل يونيو 2022، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نظام جديد للسوبر السعودي، وسيكون الأول من نوعه في العالم العربي.

الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2022-23

تأهل الهلال والفيحاء للمشاركة في كأس السوبر السعودي، بعد فوز الأول بلقب دوري المحترفين السعودي والأخير بلقب كأس ولي الأمر.

كما يشارك نادي الاتحاد في المسابقة كنائب لبطل الدوري السعودي للمحترفين.

وبما أن نادي الهلال وصل إلى نهائي النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن نادي النصر سيشارك في البطولة، بسبب حصوله على المركز الثالث في الدوري السعودي.

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موعد السوبر السعودي 2022-23

أعلن الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي كذلك عن موعد البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير 2023.

وتقرر أن تُقام البطولة بنظام التجمع في مدينة الرياض، لكن دون الكشف عن الملاعب المستضيفة للبطولة.

نظام السوبر السعودي 2022-2023

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

نتيجة قرعة السوبر السعودي 2022-23

أسفرت القرعة عن مواجهة الاتحاد أمام النصر، في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الفيحاء أمام الهلال في نصف النهائي الثاني.