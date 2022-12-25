تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة، طقس فلسطين اليوم ، حيث كشف خبير أرصاد فلسطيني الليلة، عن تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة هذا الأسبوع.

منخفض جوي

وأوضح راصد جوي فلسطيني، ع تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حالياً خلال الأيام المقبلة، ومدى تركيزه على قطاع غزة.

منخفض جوي يضرب فلسطين

وأوضح الراصد ليث العلامي أنه من المتوقع ان يشهد القطاع مع فجر وصباح الاثنين مع بدء منخفض جوي جديد، هطولات مطرية كثيفة تستدعي التنويه لها.

ولفت العلامي أن قطاع غزة ومنذ ساعات يعمل كمغناطيس للسحب الماطرة والتي تكاد لا تتوقف، علماً ان هذه الامطار تتركز حصريا في القطاع بينما مناطق فلسطينية كثيرة لم تشهد اي هطولات تذكر.