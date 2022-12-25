الزراعة: الأراضي والحيازات الزراعية لم تتضرر جراء المنخفض

قالت طواقم وزارة الزراعة الفلسطينية، إنها أجرت جولات ميدانية على المناطق الزراعية المختلفة في قطاع غزة.

وطمأنت الوزارة في تصريح لها اليوم، بأن الأراضي والحيازات الزراعية في معظم المديريات لم تطالها أضرار تذكر، باستثناء بعض الحيازات المنخفضة التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار.

وأوضحت أن الطواقم الفنية عبر دوائر الإرشاد في المحافظات تقوم بدورها في المتابعة والتواصل مع المزارعين والمربين للتوجيه والمساعدة حول أي تطورات مع استمرار المنخفض الجوي.

وجددت الوزارة دعوتها للمزارعين والمربين، بضرورة اتباع الارشادات المتعلقة بتحصين وحماية حيازاتهم أثناء المنخفضات الجوية.

المصدر: وكالة الرأي