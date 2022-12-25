موعد المرتفع الجوي السيبيري الذي سيؤثر على مصر، تصدرت محركات البحث جوجل في ظل المنخفض الجوي التي تأثرت به مصر، اسم "المرتفع الجوي السيبيري"، وتساءل البعض ما هو المرتفع السيبيري وكيف يؤثر على البلاد.

وتحدثت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن المرتفع الجوي السيبيري، الذي سيكون ضيف مصر في فصل الشتاء، وسنعرض لكم بعض المعلومات عن المرتفع.

تفاصيل المنخفض الجوي السيبيري

قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إن المرتفع الجوي السيبيري يمر أولا بالبحر المتوسط قبل دخوله مصر، وهذا المرور سيعمل على زيادة حرارة الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية من المرتفع السيبيري.

وأوضحت الهيئة أن البحر المتوسط في مصر، سوف ينقذها من حدة برودة المرتفع الجوي لأن حرارته الأساسية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن سيكون البرد قارسًا عند وصوله.

وأضافت أن المرتفع الجوي السيبيري الذي سيضرب مصر ليس بنفس قوته عن تكوينه في سيبيريا.

وتابعت إن الهواء يبرد ويتقلص وتزداد كثافته ويزداد ضغطه الجوي، فيتشكل مرتفعاً جوياً بارداً مثل المرتفع الجوي السيبيري، وهذا يحدث عند ملامسة الهواء لسطح بارد كالسطح الجليدي.

موعد المرتفع الجوي السيبيري

تحدثت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم في مصر، عن موعد المرتفع الجوي السيبيري الذي سيضرب مناطق من القاهرة.

وتابعت أن المرتفع السيبيري لا يؤثر على مصر حاليًا، لكن من المتوقع أن تتعرض مصر خلال فصل الشتاء الحالي إلى المرتفع الجوي السيبيري.

وأوضحت أن ما يؤثر على البلاد حاليًا هو مرتفع في طبقات الجو العليا يتسبب في انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ما هو المرتفع الجوي السيبيري؟.. البحر المتوسط ينقذ مصر من موجة برد خطيرة https://t.co/kfSUsa9WUx — موقع مصر تلاتين الإخباري (@misrtalateen) December 25, 2022

درجة الحرارة في مصر

بينما وصلت درجة الحرارة في مصر اليوم إلى 19 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى على القاهرة، و18 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى على الإسكندرية.

أما أسوان ستُسجل 25 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

ويُذكر أن الطقس اليوم في مصر يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

أمطار مصر اليوم الأحد

وأفادت هيئة الأرصاد بأن الحالة الجوية في مصر اليوم الأحد تشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ .

وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحري بنسبة حدوث 70٪

فيما يكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" بعض المعلومات عن المرتفع الجوي السيبيري الذي سيضرب جمهورية مصر العربية.

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