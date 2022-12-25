تفاصيل حريق كوبري مدينة نصر في القاهرة، تصدرت محركات البحث جوجل أنباء عن حريق مدينة نصر بالقاهرة، أمام النادي الأهلي.

وهرعت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة إلى المكان، بعد تلقيها بلاغاً عن اشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل الكوبري بمدينة نصر.

حريق كوبري مدينة نصر

اتجه مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، وقوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز وشركات المرافق، إلى مكان الحدث.

وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وكان قد نشب حريق بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز.

إلى جانب ذلك قررت جهات التحقيق انتداب لجنة هندسية لفحص آثار الحريق وانتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تقرر إجراء عمليات التبريد ورفع آثار الحريق.

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القبض على المتهم

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر، أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز.

بينما انتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط الغاز، كما يجرى المعمل الجنائي لحصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.

وقال محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات وجاري إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وتحدث شاهد عيان عن الحادثة حيث قال "إنه كان رفقة زملائه في العمل الحريق تتبعه 3 انفجارات، بعد أن تمت السيطرة على الحريق وقت نشوبه.

أشار إلى أن السبب في تلك الانفجارات هو أعمال البنية التحتية التي كانت تجريها شركة المياه منذ 3 أيام"

3 انفجارات في 5 ساعات.. ليلة جحيم في حريق كوبري مدينة نصر يرويها شاهد عيان 3 انفجارات في 5 ساعات.. ليلة جحيم في حريق كوبري مدينة نصر يرويها شاهد عيان Posted by ‎القاهرة 24‎ on Saturday, December 24, 2022

ويُذكر أن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح السبت، أسفل كوبري النادي الأهلي بتقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بحي مدينة نصر.

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