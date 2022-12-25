تعرف على فوائد البنجر وطريقة تحضيره، يتساءل الكثير من الناس عن فوائد البنجر "الشمندر"، وطريقة استخدامه في العديد من المأكولات او العصائر الطبيعية، لأنه يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات.

ويتميز البنجر "الشمندر" باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الانسان، وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض فوائد البنجر.

فوائد البنجر

يقلل البنجر من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، مما يتطلب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.

ويعد البنجر من الخضار المنخفضة في السعرات الحرارية، ولكن عالية في الفيتامينات والمعادن القيمة، ويحتوي على أصباغ غير عضوية.

ويقلل بشكل كبير من ضغط الدم بنسبة تصل إلى 4 - 10 مليمتر زئبق على مدى فترة بضعة ساعات فقط من تناوله.

ويرتبط الالتهاب المزمن مع عدد من الأمراض، مثل: السمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان، ويحتوي البنجر على أصباغ تسمى بيتالينز، والتي قد يكون لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات.

وقد تبين أن عصير البنجر ومشتقاته يساهم في الحد من التهاب الكلى، ويساعد في خفض الألم للناس اللذين يعانون من التهاب العظام والمفاصل.

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وقد أسهم محتوى البنجر من مضادات الأكسدة في المساعدة على الوقاية من السرطان بحسب ما بينت بعض الأدلة، فقد ساعد البنجر على الحد من انقسام ونمو الخلايا السرطانية في الحيوانات المخبرية.

والألياف الغذائية هي عنصر هام عند اتباع نظام غذائي صحي، وقد تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين عملية الهضم.

وكوب واحد من الشمندر يحتوي على 3.4 غرامات من الألياف، مما يجعل البنجر مصدرًا جيداً لها.

وتبين أن النترات في البنجر قد تحسن القدرات العقلية والمعرفية عبر تعزيز تمدد الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

طريقة تحضير عصير البنجر

في الخلاط الكهربائي، اخفق البنجر مع عصير البرتقال، أو الفراولة أو الرمان أو الجزر والعسل على سرعة عالية حتى ينعم قوام العصير.

واسكب في كاسات التقديم وقدمه بارداً.

ويمكن سلقه وتقطيعه ووضعه مع سلطة الخضار أو أنواع مختلفة من السلطات.

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