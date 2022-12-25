40 قرية مهددة بالهدم في النقب

قال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب بالنقب المحتل، إنّ المنطقة تعرضت للهدم أكثر من 270 مرة منذ العام 2010، ولم يتوقف الهدم على اطلاقه.

وبيّن الطوري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ 40 قرية مسلوبة الاعتراف مهددة بالهدم في النقب، وهو وجه آخر للنكبة.

ونبه إلى أن الاحتلال يستخدم كل الوسائل لسلب النقب بما في ذلك توظيف القوانين، التي وضعها لمصادرة قرابة 150 ألف دونم.

ولفت الطوري إلى أنه منذ سبعينات القرن الماضي، لم يبقَ للعرب فعلياً سوى 80 ألف دونم من مساحة النقب التي كانت تزيد عن 10 ملايين دونم.

وهدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد مساكن أهالي قرية، كما اقتحمت مقبرة القرية الإسلامية وهدمت المصلى بجانبها وصادرت عدد من مركبات أهالي القرية.

وتظاهر الآلاف من سكان المنطقة رفضا لتدمير المنطقة، كما دعا رئيس البلدية عطا أبو مديغم إلى وقف عمليات الهدم المستمرة.